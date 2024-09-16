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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У середу, 18 вересня, донецький Шахтар розпочне свої виступи у загальному етапі Ліги чемпіонів нового формату, а суперником "гірників" буде італійська Болонья.

Поєдинок пройде на "Стадіо Ренато Далл'Ара" в Болоньї. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є італійці. Так, на перемогу Болоньї можна поставити з коефіцієнтом 1.90, тоді як потенційний успіх донеччан оцінюється показником 4.60. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.56.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше двох м'ячів — "тотал більше 2.5" з коефіцієнтом 2.86.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.96.

Можна спробувати поставити на те, що голи будуть в обох таймах. На це дається коефіцієнт 1.55.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Болонья — Шахтар на нашому сайті.