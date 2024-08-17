Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу в чемпіонаті Іспанії.

Матчі елітного дивізіону Іспанії вже стартували і команди розпочали гонитву за трофей переможця Ла Ліги.

Діючий його володар – мадридський Реал – влітку підсилився одним з найкращих футболістів світу, а тому все ще має не просто найкращі шанси, а фактично є безумовним фаворитом турніру. Коефіцієнт на чемпіонство "вершкових" дорівнбє всього 1,35-1,40.

Одвічні суперники команди Анчелотті – Барселона – має нового тренера і може здивувати Реал. І якщо їй це вдасться, то ваша ставка на їхнє чемпіонство може збільшитися в п'ять разів!

Мадридський Атлетико, який непогано підсилився в міжсезоння, має коефіцієнт в букмекерів рівний восьми.

Далі експерти віддають перевагу Жироні, яка навіть без Артема Довбика має боротися як мінімум за Лігу чемпіонів (коефіцієнт 25), та Атлетику з Більбао (30). На Реал Сосьєдад віддають коефіцієнт 50.

Коефіцієнти на інші команди: