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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

Ліверпуль - Мілан у 2021 році, gettyimages

Ліверпуль - Мілан у 2021 році, gettyimages

У вівторок, 17 вересня, Мілан та Ліверпуль зіграють в матчі загального етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок пройде на "Сан-Сіро" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є англійці. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.93, тоді як потенційний успіх італійців оцінюється показником 4.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.85.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше трьох м'ячів — "тотал більше 3.5" з коефіцієнтом 2.52.

Вважаємо, що Ліверпуль заб'є мінімум двічі. Тож ставимо на "Ліверпуль тотал голів 2" з показником 2.45.

Додаємо ставку, що мерсисайдці переможуть на "Сан-Сіро" з різницею у два голи. Коефіціент на цю подію 3.80.

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