Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Ліверпуль - Мілан у 2021 році, gettyimages
16 вересня 2024, 14:47
У вівторок, 17 вересня, Мілан та Ліверпуль зіграють в матчі загального етапу Ліги чемпіонів.
Поєдинок пройде на "Сан-Сіро" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитом протистояння є англійці. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.93, тоді як потенційний успіх італійців оцінюється показником 4.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.85.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше трьох м'ячів — "тотал більше 3.5" з коефіцієнтом 2.52.
Вважаємо, що Ліверпуль заб'є мінімум двічі. Тож ставимо на "Ліверпуль тотал голів 2" з показником 2.45.
Додаємо ставку, що мерсисайдці переможуть на "Сан-Сіро" з різницею у два голи. Коефіціент на цю подію 3.80.
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