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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У вівторок, 17 вересня, Реал та Штутгарт зіграють в матчі загального етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок пройде на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є Реал. Так, на перемогу чинного володаря трофея можна поставити з коефіцієнтом 1.31, тоді як потенційний успіх німців оцінюється показником 9.10. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.50.

Тож на що ставити?

І Реал, і Штутгарт непереконливо грають на старті сезону. Втім, беззаперечний досвід Реала важко переламати навіть топкомандам Європи. Штутгарт, який не грав в ЛЧ 15 років, вважатиме за успіх навіть нічию.

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше трьох м'ячів — "тотал більше 3.5" з коефіцієнтом 2.04.

При цьому обидві команди відзначаться у воротах. Ставимо на "обидві заб’ють". Коефіцієнт — 1.72.

Підсумовуємо ставкою, що в матчі буде пенальті. Показник на цю подію 2.22.

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