Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Мбаппе, gettyimages
16 вересня 2024, 16:18
У вівторок, 17 вересня, Реал та Штутгарт зіграють в матчі загального етапу Ліги чемпіонів.
Поєдинок пройде на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитом протистояння є Реал. Так, на перемогу чинного володаря трофея можна поставити з коефіцієнтом 1.31, тоді як потенційний успіх німців оцінюється показником 9.10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.50.
Тож на що ставити?
І Реал, і Штутгарт непереконливо грають на старті сезону. Втім, беззаперечний досвід Реала важко переламати навіть топкомандам Європи. Штутгарт, який не грав в ЛЧ 15 років, вважатиме за успіх навіть нічию.
Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше трьох м'ячів — "тотал більше 3.5" з коефіцієнтом 2.04.
При цьому обидві команди відзначаться у воротах. Ставимо на "обидві заб’ють". Коефіцієнт — 1.72.
Підсумовуємо ставкою, що в матчі буде пенальті. Показник на цю подію 2.22.
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