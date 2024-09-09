Рейтинг букмекерів

Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На початку другого тижня вересня триватиме міжнародна павза, однак уже цими вихідними повертається клубний футбол у національних першостях і за календарем буде чимало принципових протистоянь.

Чехія — Україна

Вівторок, 10 вересня, 21:45. Стадіон Еден Арена (Прага, Чехія)

Збірна України програла свій перший матч у новому розіграші Ліги націй УЄФА Албанії (1:2), після чого настрій довкола колективу Сергія Реброва значно погіршився. Група в дивізіоні B у нас і так була складною, а з таким початком шляху ми ризикуємо опинитись за межами конкуренції за прямий вихід до найвищої ліги вже незабаром. Аби цього не сталось, "синьо-жовті" мають обіграти Чехію. Добре, що акліматизуватись у Празі не доведеться зайвий раз.

Однак чехи так само поступились у першому турі — у гостях проти Грузії (1:4), після чого вже ніхто не приховує, що очікує на головного тренера Івана Гашека, якщо не вдасться переграти Україну. Але "трикольоровим" не варто квапитись — у нас ситуація де в чому схожа, хоча й про радикальні кадрові рішення наразі не йдеться. Тож буде битва за виживання, бо з двома поразками на старті кампанії немає на що далі сподіватись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Чехія. Коефіцієнт на перемогу команди Івана Гашека становить 2,35, імовірність нічиєї оцінюється в 3,31, а успіх України — у 3,11.

Реал Сосьєдад — Реал Мадрид

Субота, 14 вересня, 22:00. Стадіон Аноета (Сан-Себастьян, Іспанія)

У Іспанії є чимала кількість Реалів, але "справжнім" серед них називають тільки один — той, що в Країні Басків, тому й прізвисько він має "La Real", нехай не ображаються фанати клубу з Мадриду, у яких приводів для радощів останніми роками було значно більше за "королівських". Утім, дербі є дербі, і суперництво на Аноеті цього разу буде особливо палким.

Бо обидві команди не досягли бажаного на старті сезону, а колектив Іманола Альгуасіля взагалі стартував лише з однією перемогою в чотирьох матчах проти геть не найбільш складних суперників. Усьому виною, напевно, літня трансферна кампанія, під час якої баски розлучились із кількома лідерами накшталт Робена Ле Нормана та Мікеля Меріно, а ті, хто прийшов їм на заміну, ще банально не встигли адаптуватись. Мадрид теж оновився за рахунок підписання Кіліана Мбаппе, але інших проблем із ротацією так і не вирішив. А тут і травми на початку кампанії не забарились, тож що не матч для команди Анчелотті, то справжнє випробування.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал Мадрид. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 1,84, імовірність нічиєї оцінюється в 3,70, а успіх Реал Сосьєдад — у 4,50.

Тоттенгем — Арсенал

Неділя, 15 вересня, 16:00. Стадіон Тоттенгем Готспур (Лондон, Англія)

На Півночі Лондона вдень у неділю краще зайвий раз не з’являтись. Бо там буде дуже гаряче — у гості до Тоттенгема на дербі завітає Арсенал, і дружніх стосунків у цій парі команд годі й шукати. "Каноніри" продовжують свої перегони за чемпіонським титулом, тоді як "шпори" про це можуть тільки мріяти із своїм рівномірним стартом із перемогою, нічиєю та поразкою.

Проте колектив Мікеля Артети вже одного разу обпікся, зігравши внічию проти Брайтона, який не став підлаштовуватись під гру Арсеналу. Не буде це робити й Анге Постекоглу, тож на "канонірів" очікує дуже важка гра, утім, навіть у порівнянні з "чайками", "шпори" на початку сезону не вражали. Розгром Евертона взагалі ні про що не свідчить — команду Шона Дайча хто тільки не обігрує. А от проти Лестера та Ньюкасла своєї гри Тоттенгем так і не показав, тож перед тижнем кубків (у кого міжнародний, у кого — внутрішній) обом командам буде не солодко.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 2,05, імовірність нічиєї оцінюється в 3,71, а успіх Тоттенегема — у 3,54.

Жирона — Барселона

Неділя, 15 вересня, 17:15. Стадіон Монтіліві (Жирона, Іспанія)

На вихідних також є пропозиція вдруге завітати до Іспанії й подивитись на те, як команди з Каталонії з’ясовуватимуть поміж собою стосунки. Минулого року було гаряче — Жирона двічі обіграла Барселону з однаковим рахунком 4:2, і для останніх це стало справжнім шоком. А також ще одним каменем на город Хаві, хоча там і без того був справжній гармидер. Можна сказати ствердно, що краще всередині структури Барси з моменту останньої зустрічі цих команд точно не стало, а от "червоно-білі" змінились дуже сильно.

Змінилась, власне, і Барселона також, бо Ганс-Дітер Флік працює в дуже скрутних умовах, але в тому-то й справа, що працює, а не жаліється на календар, нові й нові травми, регламент, стелю зарплат, тощо. А його команда грає в футбол. Причому хто виходить на поле, той грає, і неважливо, що це можуть бути геть юнаки з академії, або гравці, які до цього перебували в резерві. Результати відповідні — чотири перемоги з чотирьох можливих на старті, і мадридський Реал уже відстає на чотири очки. На бал менше має Жирона, яка зробила купу трансферів, але при цьому все одно хоче хоч щось показати в Лізі чемпіонів, і для цього в попередніх двох турах нарешті почала перемагати.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Ганса-Дітера Фліка становить 1,81, імовірність нічиєї оцінюється в 3,95, а успіх Жирони — у 4,19.