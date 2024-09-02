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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На першому тижні вересня ні про який клубний футбол уже не йтиметься, бо він поступиться матчам національних збірних, і в Європі розпочнеться новий цикл Ліги націй УЄФА.

Португалія — Хорватія

Четвер, 5 вересня, 21:45. Стадіон Да Луж (Лісабон, Португалія)

Чвертьфінал чемпіонату Європи-2024 в Німеччині — це багато чи мало? Напевно, що збірна Португалії хотіла б побачити значно кращі результати виступів від чергового зіркового покоління виконавців на чолі з Кріштіану Роналду, який так і не відзначився голами на цьому великому турнірі. Франція зупинила "європейських селесао", тож тепер вони заходять у новий цикл, який уже точно стане останнім для легендарного КріРо.

У Лізі націй португальцям буде непросто, бо така вже їм випала група під номером 1, у складі якої присутні збірні Хорватії, Польщі та Шотландії. Тобто кожен матч перетвориться на випробування атакувальних спроможностей команди Мартінеса, нехай і загалом цей склад квартету важко назвати "групою смерті". Утім, "картаті" провалили Євро, перебувають у складному періоді старіння "споконвічних" лідерів та потребують омолодження складу. Та чи впорається з цим Златко Далич?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Португалія. Коефіцієнт на перемогу команди Роберто Мартінеса становить 1,62, імовірність нічиєї оцінюється в 4,00, а успіх Хорватії — у 6,10.

Франція — Італія

П’ятниця, 6 вересня, 21:45. Стадіон Парк де Пренс (Париж, Франція)

А от квартет під номером 2 за підсумком жеребкування вийшов дійсно полум’яним. Комусь може не пощастити згодом у стиках за виживання, а комусь — навіть у другому дивізіоні, бо з цієї групи гарантовано вилетить або Франція, або Італія, або Бельгія, або Ізраїль. І от не варто завчасно ховати шанси останніх на боротьбу. Тут у кожного з наперед визначених фаворитів є чимало невирішених питань.

Зокрема, збірна Італії відіграла на Євро-2024 в Німеччині таким чином, що коли "Скуадра Адзурра" вилетіла від Швейцарії в 1/8 фіналу (0:2), то всі видохнули, бо спостерігати за таким футболом команди Лучано Спаллетті було дійсно важко. Францію натомість у підсумку вдалось зупинити лише в півфіналі зусиллями тріумфаторів, іспанців, тож команда Дідьє Дешама свого знову не досягла, але нікуди не поділась її чергова генерація зіркових виконавців. На чолі з Кіліаном Мбаппе, певна річ. І той факт, що форвард забив перші голи в Ла Лізі за Реал має зняти зайву напругу й із нього також.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Франція. Коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама становить 1,64, імовірність нічиєї оцінюється в 3,94, а успіх Італії — у 5,22.

Україна — Албанія

Субота, 7 вересня, 21:45. Стадіон Еден Арена (Прага, Чехія)

Наша національна збірна також стартує в Лізі націй, але дивізіоном нижче, тож і суперники в нас, напевно, мають бути слабшими, аніж були б у найвищому ранзі. Воно-то й дійсно так вийшло, але назвати квартет під номером 1 прохідним точно не вийде. Чехія, Албанія та Грузія — усі три суперники були учасниками Євро-2024, тож боротьба тут буде шаленою й ой, як необачно буде записувати "синьо-жовтих" наперед у її фаворити.

Тут кожен матч буде вибуховим — у цьому немає жодних сумнівів. І стартуємо ми з дуже незручної Албанії, від якого очікувати можна всякого. Це команда, яка потрапила до групи з Італією, Хорватією та Іспанією, і точно не виглядала там "зайвою", нехай і здобула всього один заліковий бал, але забила при цьому тричі у ворота суперників. Ніхто не зауважив, як у "червоно-чорних" зібралось цілком непогане та боєздатне покоління, яке тепер хоче поїхати й на чемпіонат світу, якщо гра вже йде. Ми теж хочемо до Північної Америки, а також у перший дивізіон Ліги націй, тож доведеться добряче поштовхатись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва становить 1,55, імовірність нічиєї оцінюється в 4,20, а успіх Албанії — у 6,90.