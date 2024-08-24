Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Астон Вілла — Арсенал, Getty Images
24 серпня 2024, 12:55
У рамках другого туру української Прем’єр-ліги відбудеться матч між бірмінгемською Астон Віллою та лондонським Арсеналом.
Поєдинок відбудеться 24 серпня в Бірмінгемі на стадіоні Вілла Парк. Початок — о 19:30.
За версією букмекерів, фаворитом протистояння є лондонці. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.75, тоді як потенційний успіх киян оцінюється показником 4.80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 1.75.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде подано більше 10 кутових — "тотал більше 10.0" з коефіцієнтом 2.02.
Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.73.
Можна ризикнути поставити, що Букайо Сака заб’є гол у цій зустрічі. На це дається привабливий коефіцієнт 2.50.
Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Астон Вілла — Арсенал на нашому сайті.