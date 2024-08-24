Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого туру української Прем’єр-ліги відбудеться матч між бірмінгемською Астон Віллою та лондонським Арсеналом.

Поєдинок відбудеться 24 серпня в Бірмінгемі на стадіоні Вілла Парк. Початок — о 19:30.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є лондонці. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.75, тоді як потенційний успіх киян оцінюється показником 4.80. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 1.75.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде подано більше 10 кутових — "тотал більше 10.0" з коефіцієнтом 2.02.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.73.

Можна ризикнути поставити, що Букайо Сака заб’є гол у цій зустрічі. На це дається привабливий коефіцієнт 2.50.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Астон Вілла — Арсенал на нашому сайті.