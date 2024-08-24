Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого туру української Прем’єр-ліги відбудеться матч між Олександрією та донецьким Шахтарем.

Поєдинок відбудеться 24 серпня в Олександрії на стадіоні Ніка. Початок — о 13:00.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є донеччани. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.54, тоді як потенційний успіх киян оцінюється показником 4.40. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше двох м'ячів — "тотал більше 2.5" з коефіцієнтом 1.87.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.99.

Можна ризикнути поставити, що Олександрія заб'є перший гол в зустрічі. На це дається привабливий коефіцієнт 3.35.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Олександрія — Шахтар на нашому сайті.