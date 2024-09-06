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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У суботу, 7 вересня, збірна Німеччини зустрінеться зі збірною Угорщини в рамках 1 туру Ліги націй. Стартовий свисток на ЕСПРІТ Арені пролунає о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, німці є фаворитами цього протистояння — шанси на їхню звитягу оцінюються показником 1.34, тоді як коефіцієнт на перемогу угорців — 9.80. На нічию пропонується показник 5.50.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути варіант "Перемога Німеччини і тотал менше 3.5" з коефіцієнтом 2.25.

Також непогано виглядає сценарій "Перемога Німеччини з різницею в 2 м'ячі", що оцінюється показником 3.95.

Ще один імовірний варіант — "Німеччина з форою -1.5" із коефіцієнтом 1.91.

Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2024 у Німеччині угорці поступилися німцям із рахунком 2:0.