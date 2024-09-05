Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на кого ставити в майбутній грі.

У першому турі Ліги націй між собою зіграють Франція та Італія.

За версією букмекерів, Франція — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.67, а перемога гостей — 6.10. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.15.

Так на що ставити?

Ми пропонуємо варіант обидві заб'ють із коефіцієнтом 1.96.

Також пропонуємо поставити на тотал більше 2.5 із коефіцієнтом 2.00.

Наостанок на гол Кіліана Мбаппе з показником 2.10.

Слідкуйте за матчем Франція — Італія завдяки текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.