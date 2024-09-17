Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У середу, 18 вересня, Манчестер Сіті та Інтер зіграють у загальному етапі Ліги чемпіонів.

Поєдинок проти в Манчестері на стадіоні Етіхад. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

За версією букмекерів, Манчестер Сіті — фаворит гри: перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 1.55, а перемога "нерадзурі" — 6.00.

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.60.

Так на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на тотал більше 2.5 з коефіцієнтом 1.67.

Також на те, що обидві команди заб'ють — 1.79.

Ще один варіант — гол Ерлінга Голанда з показником 1.75.

Матч Манчестер Сіті — Інтер відбудеться 18 вересня о 22:00.