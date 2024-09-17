У середу, 18 вересня, Манчестер Сіті та Інтер зіграють у загальному етапі Ліги чемпіонів.

Поєдинок проти в Манчестері на стадіоні Етіхад. Стартовий свисток пролунає о 22:00. 

За версією букмекерів, Манчестер Сіті — фаворит гри: перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 1.55, а перемога "нерадзурі"  — 6.00. 

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.60. 

Так на що ставити? 

Ми пропонуємо поставити на тотал більше 2.5 з коефіцієнтом 1.67.

Також на те, що обидві команди заб'ють — 1.79. 

Ще один варіант — гол Ерлінга Голанда з показником 1.75. 

Матч Манчестер Сіті — Інтер відбудеться 18 вересня о 22:00. 