Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Манчестер Сіті — Челсі, Getty Images
24 січня 2025, 21:25
У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Манчестер Сіті прийматиме Челсі.
Матч відбудеться в суботу, 25 січня, на Етіхад Стедіум у Манчестері. Початок — о 19:30 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 2.11, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3.15. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
Тож на що ставити?
Пропонуємо розглянути сценарій "Манчестер Сіті не програє й тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.95.
Коефіцієнтом 2.09 оцінена ймовірність перемоги Манчестер Сіті в один гол або нічиєї.
Також пропонуємо поставити на варіант із взяттям воріт у виконанні Коула Палмера, представлений показником 2.55.