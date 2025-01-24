Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Манчестер Сіті прийматиме Челсі.

Матч відбудеться в суботу, 25 січня, на Етіхад Стедіум у Манчестері. Початок — о 19:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 2.11, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3.15. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути сценарій "Манчестер Сіті не програє й тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.95.

Коефіцієнтом 2.09 оцінена ймовірність перемоги Манчестер Сіті в один гол або нічиєї.

Також пропонуємо поставити на варіант із взяттям воріт у виконанні Коула Палмера, представлений показником 2.55.