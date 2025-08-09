Бразилия

Півзахисник, визнаний найкращим гравцем сезону 2023, залишає Даллас і продовжить кар’єру в Бразилії.

MVP MLS 2023 року Лучо Акоста залишив Даллас і продовжить кар’єру в бразильському Флуміненсе. Сума трансферу склала близько 4 мільйонів доларів плюс бонуси.

Bienvenido, Lucho!



Luciano Acosta é o novo reforço do #TimeDeGuerreiros! O argentino assinou contrato até o fim de 2028 e vai vestir a camisa 32! #AcostaNoFlu pic.twitter.com/ewO9bJn4xE — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 8, 2025

Акоста приєднався до Далласа лише в лютому, перейшовши з Цинциннаті, але провів у клубі всього сім місяців. У 21 матчі він забив 5 голів і зробив 1 асист — значний регрес після блискучих виступів за попередній клуб, де у 2023 році він став найкращим гравцем MLS із 17 голами та 14 передачами.

Президент Далласа Ден Хант заявив, що клуб поважає бажання гравця бути ближче до дому, попри короткий термін співпраці. У Флуміненсе Акоста замінить Джона Аріаса, який нещодавно перейшов у Вулвергемптон після вдалого клубного чемпіонату світу.

Раніше Акоста розглядав можливість виступу за збірну США, але для цього йому не вистачало шести місяців безперервного проживання в країні. З переходом у Бразилію ця перспектива практично втрачена.

31-річний півзахисник має 82 голи за три клуби MLS і є автором одного з найвідоміших моментів ліги — гола після знаменитого перехоплення Вейна Руні у 2018 році.