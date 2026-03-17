Головний тренер молодіжки викликав 24 футболісти для підготовки до поєдинків проти Литви та Угорщини.

Українська асоціація футболу оприлюднила заявку молодіжної збірної України на перші матчі 2026 року. Команда під керівництвом іспанського фахівця Унаї Мельгоси проведе два важливі поєдинки в рамках кваліфікації до молодіжного чемпіонату Європи 2027 року.

27 березня: Україна — Литва

31 березня: Угорщина — Україна

Звертає на себе увагу велика кількість представників іноземних клубів у заявці. Тренерський штаб залучив гравців, які виступають у системах команд Іспанії, Німеччини, Англії, Нідерландів, Польщі, Угорщини та навіть Канади.

Повна заявка збірної України U-21:

Воротарі: Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія) Ілля Попович (Кішварда, Угорщина) Іван Пахолюк (Колос)

Захисники: Владислав Кисіль (Понферрадіна, Іспанія) Владислав Захарченко (Динамо) Володимир Вілівальд (Кривбас) Сергій Корнійчук (Верес) Ілля Крупський (Металіст 1925) Олексій Гусєв (Кудрівка)

Півзахисники: Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина) Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті, Англія) Тимур Тутєров (Ексетер Сіті, Англія) Богдан Будко (АЗ Алкмаар, Нідерланди) Антон Царенко (Легія, Польща) Геннадій Синчук (Монреаль, Канада) Даниїл Ващенко (Олександрія) Богдан Редушко (Динамо) Максим Мельниченко (Полісся) Олег Федор (Полісся) Артем Гусол (Колос) Євгеній Пастух (ЛНЗ) Антон Глущенко (Кудрівка)

Нападники: Артем Степанов (Утрехт, Нідерланди) Олександр Піщур (ЕТО Дьйор, Угорщина)

Нагадаємо, після стартових турів кваліфікації наша збірна посідає третє місце, маючи у своєму активі 4 пункта. Для того, щоб продовжувати боротьбу за путівку на Євро, потрібно обовʼязково перемагати.