Головний тренер мадридців оцінив готовність Мбаппе до матчу-відповіді з Манчестер Сіті.

Головний тренер Реала Альваро Арбелоа прокоментував участь форварда Кіліана Мбаппе у майбутньому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. У першій зустрічі мадридці здобули впевнену перемогу 3:0, але Мбаппе не грав, відновлюючись після травми коліна.

"Важко уявити, що Реал Мадрид грає краще без найкращого футболіста у світі… Але це багато говорить про команду та про те, наскільки добре вона виступає", — зазначив Арбелоа.

Тренер також розповів про ситуацію з ігровим часом Мбаппе та Джуда Беллінгема:

"Джуд хотів приїхати та бути з командою… Він візьме часткову участь у тренуванні, але на полі не буде. Важливо, що він буде поряд зі своїми партнерами по команді. Він буде одним із лідерів, і дуже важливо, щоб він був з нами. Мбаппе вже доступний, буде видно", — додав наставник.

