Ліга чемпіонів

Перша поразка в сезоні Баварії.

Вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнабрі поділився думкою щодо матчу із лондонським Арсеналом (1:3) в Лізі чемпіонів. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Ми зіграли проти сильного суперника. Вони мали більше ударів по воротах, більше голів. Ми заслужено програли. Арсенал домінував і був добрим при грі з м'ячем.

Нам мало що вдалося зробити у другому таймі. Не знаю, чи більше у суперника якості, але ми приймаємо цю поразку.

Ми мали неймовірну безпрограшну серію. Тепер потрібно продовжувати працювати та вдосконалюватись", – сказав Гнабрі.