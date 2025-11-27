Ліга чемпіонів

Неоднозначний коментар німця.

Лідер мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх висловився після програного матчу лондонському Арсеналу (1:3) в рамках п'ятого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить The Athletic.

"Чи був Арсенал нашим найскладнішим суперником у поточному сезоні? Ні, не думаю. ПСЖ був найскладнішим суперником. Особливо враховуючи їхній стиль гри.

Арсенал зовсім інший. Вони покладаються на стандарти. Вони люблять грати на довгих передачах, виборювати підбори. Проти ПСЖ був зовсім інший матч, це було більше схоже на гру у футбол.

Сьогодні справа була не стільки у футболі, як в управлінні грою та єдиноборствах. Арсенал зіграв дуже добре. Їхня перемога була заслуженою, але нам потрібно винести з цієї гри урок", – сказав Кімміх.