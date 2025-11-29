Ліга чемпіонів

Азербайджанський клуб понесе фінансове покарання через поведінку вболівальника під час матчу Юнацької ліги чемпіонів.

Союз європейських футбольних асоціацій наклав штраф на азербайджанський Карабах після розслідування інциденту, що стався під час матчу Юнацької ліги УЄФА проти лондонського Челсі.

Дисциплінарний комітет встановив факт расистських образ з боку вболівальника Карабаха на адресу одного з гравців молодіжної команди лондонців.

Інцидент, який був зафіксований офіційними особами матчу, призвів до негайного відкриття справи.

Згідно з рішенням Контрольно-етичного та дисциплінарного органу УЄФА Карабах зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 5000 євро.

Клуб попереджено про необхідність посилення контролю за поведінкою вболівальників на трибунах.

Представники Челсі висловили задоволення тим, що інцидент не залишився без уваги керівних органів європейського футболу.