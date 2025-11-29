Союз європейських футбольних асоціацій наклав штраф на азербайджанський Карабах після розслідування інциденту, що стався під час матчу Юнацької ліги УЄФА проти лондонського Челсі.

Дисциплінарний комітет встановив факт расистських образ з боку вболівальника Карабаха на адресу одного з гравців молодіжної команди лондонців.

Інцидент, який був зафіксований офіційними особами матчу, призвів до негайного відкриття справи.

Згідно з рішенням Контрольно-етичного та дисциплінарного органу УЄФА Карабах зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 5000 євро.

Клуб попереджено про необхідність посилення контролю за поведінкою вболівальників на трибунах.

Представники Челсі висловили задоволення тим, що інцидент не залишився без уваги керівних органів європейського футболу.