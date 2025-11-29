Ліга чемпіонів

Головний тренер Барселони пояснив труднощі юного таланта в дуелі з захисником аристократів.

Ганс-Дітер Флік виступив на захист своєї зірки Ламіна Ямала після того, як 18-річний вінгер провів блідий матч проти Челсі.

Ямаль не зміг продемонструвати свій звичний магічний футбол, будучи повністю нейтралізованим лівим захисником лондонців Марком Кукурельєю.

Попри критику в пресі, наставник каталонців зазначив, що невдача Ямала зумовлена насамперед високим класом опонента, а не поганою формою самого гравця.

"Ми повинні бути чесними — Марк Кукурелья зараз є одним із найкращих захисників у світі на своїй позиції. Він знає Ламіна краще за інших завдяки спільним виступам за збірну Іспанії, і він використав ці знання, щоб закрити його", — підкреслив Флік.

Однак, попри публічну підтримку, німецький фахівець надіслав чіткий меседж своєму підопічному. Флік наголосив, що статус суперзірки вимагає від Ямала вміння знаходити вихід навіть із найскладніших ситуацій.

"Ламін повинен зробити крок вперед. Тепер команди готуються персонально під нього, подвоюють опіку. Він має навчитися долати це, змінювати свій стиль гри по ходу матчу і брати на себе відповідальність, коли команді важко", — додав тренер блаугранас.