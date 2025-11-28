Ліга чемпіонів

Наставник ПСЖ Луїс Енріке вважає португальського хавбека унікальним гравцем.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке високо оцінив рівень футболу, який демонструє португальський хавбек його команди Вітінья.

"Вітінья прогресує, команда теж рухається вперед. Це унікальний гравець, який не схожий на інших. Радий за нього, що він зараз так грає. Вітінья багато працює на тренуваннях і показує свій характер", — дав коментар головний тренер під час пресконференції.

Варто зазначити, що у недавньому поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА португальський півзахисник відзначився трьома забитими м'ячами у ворота лондонського Тоттенгема, чим допоміг парижанам здобути перемогу з рахунком 5:3.

Цього року хавбек також досяг визнання, посівши третє місце у голосуванні за Золотий м'яч 2025.