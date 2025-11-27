Ліга чемпіонів

Француз провів видатну гру в Греції.

Нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе визнано найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

26-річний француз оформив гольове каре у матчі проти грецького Олімпіакоса (4:3).

На нагороду також претендували півзахисник ПСЖ Вітінья (хет-трик у ворота Тоттенгема), нападник Марселя П'єр-Емерік Обамеянг (гольовий дубль у ворота Ньюкасла) та форвард Боруссії Д Сєру Гірассі (гольовий дубль у ворота Вільярреала).

Цього сезону Кіліан Мбаппе відіграв за Реал Мадрид 21 матч, забив 23 голи та віддав 3 результативні передачі.