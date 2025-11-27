Ліга чемпіонів

Розгромна перемога "червоно-білих".

Головний тренер ейндговенського ПСВ Петер Бош висловився після розгромної виїзної перемоги над Ліверпулем (4:1) в Лізі чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Щиро кажучи, я і мріяти про таке не міг. Дізнавшись результати жеребкування, думав, що буде складно набирати очки, тим більше проти Ліверпуля в гостях, але багато чого змінилося.

Ми розуміли, що у суперника мало впевненості у собі. Тренер має 2-3 дні, щоб розібрати опонента, а потім вселити впевненість у команду. Після другого нашого голу крига скресла", – сказав Петер Бош.