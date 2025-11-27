Ліга чемпіонів

17-річний форвард Баварії став наймолодшим гравцем, який забив у своїх перших двох матчах у стартовому складі.

У поєдинку Ліги чемпіонів між Баварією та Арсеналом мюнхенська команда відзначилася одним забитим м’ячем, автором якого став 17-річний Леннарт Карл.

Завдяки цьому голу молодий форвард увійшов до історії турніру: у віці 17 років і 277 днів він став наймолодшим футболістом, який забивав у кожному зі своїх перших двох матчів у стартовому складі Ліги чемпіонів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Баварія у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.