Лідер атаки Баварії проаналізував гру проти ПСЖ.

Форвард Баварії Гаррі Кейн прокоментував перший матч півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, відзначивши рівень обох команд.

“На мою думку, сьогодні ми побачили дві команди високого рівня, особливо в атакувальній грі, у переходах, швидкості та інтенсивності в дуелях один на один. Дві найкращі команди, що йшли нога в ногу. Загалом, у нас були моменти, коли ми могли вирішити долю матчу ще раніше.

Тому ми дуже пишаємося тим, що змогли вирівняти рахунок – 5:4, адже на виїзді, коли ти поступаєшся 5:2, ситуація може виявитися справді складною. Але ми боролися і знову повернулися в серію”, – заявив Гаррі Кейн.

Англієць також підкреслив, що його команда відчувала втому суперника і має використати цей фактор у матчі-відповіді:

“Були моменти, коли ми могли б діяти більш точно в останній передачі або при завершенні атаки. Ми відчували, що граємо дедалі краще, особливо в міру того, як матч набирав обертів, а суперники починали втомлюватися. Нам просто треба грати з такою ж інтенсивністю.

Наступного тижня нам це знадобиться ще більше. Все вирішиться тим, хто зможе скористатися своїми шансами. Сьогодні таких моментів було чимало, і, ймовірно, наступного тижня буде так само. Тож, граючи вдома за підтримки вболівальників, ми сподіваємося, що це допоможе нам здобути перемогу”, – додав форвард.

Нагадаємо, перший півфінальний матч між ПСЖ та Баварією завершився перемогою парижан з рахунком 5:4 — це рекорд за кількістю голів на стадії півфіналу турніру.