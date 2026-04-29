Захисник Баварії прокоментував поразку від ПСЖ.

Мюнхенська Баварія напередодні поступилась французькому Парі Сен-Жермен у гостьовому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри захисник "Рекордмайстера" Йонатан Та прокоментував виступ власної команди.

"Це була дуже напружена гра. Незважаючи на поразку, я думаю, що ми на багатьох етапах показали, якої якості командою ми є.

Ми завжди добре ладнали з певними невдачами, бо не дозволяємо таким речам зупиняти нас і продовжуємо рухатись уперед. Було видно, що ми можемо забивати цьому супернику багато голів.

Звичайно, сьогодні ми теж пропустили забагато. Але зрештою, різниця поміж нами лише в один гол. Ми йдемо у матч-відповідь із повною впевненістю, ми викладатимемось на повну, а потім вийдемо до фіналу", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться на Альянц Арені 6 травня.