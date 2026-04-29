Півзахисник ПСЖ прокоментував перемогу над Баварією.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні обіграв мюнхенську Баварію у домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Баварія 5:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "червоно-синіх" Вітінья Феррейра прокоментував виступ власної команди.

"Враження від гри позитивні. Ми щасливі, бо перемогли. Проти Баварії завжди важко. Усі охочі побачили чудовий футбольний матч, мабуть, найкращий, у якому я коли-небудь брав участь. Це дві дуже хороші команди на вирішальному етапі змагань.

Ми раді, що перемогли, але, як ми побачили сьогодні ввечері, це абсолютно нічого не означає з точки зору виходу до фіналу. Ми поїдемо туди з такою ж інтенсивністю, щоб перемогти, як і в матчах проти Челсі та Ліверпуля.

Собі ж ми зараз кажемо, що втомились, але раді, що переломили хід гри та забили стільки голів проти такого суперника. Зараз треба добре відпочивати та правильно харчуватись — нехай це кліше, але це справді важливо. І тоді ми за тиждень зіграємо чудовий матч у Мюнхені, я впевнений у цьому.

Звичайно, я б волів бачити перевагу в три голи для своєї команди, але важко захищатись проти Баварії. Навіть за рахунку 5:2 вони продовжують атакувати, тому важко постійно стримувати цей високий рівень тиску. Вони були чудовою командою. Зараз ми повинні підтримувати цей імпульс і зберігати позитивний настрій.

Зараз у нас більше впевненості, бо ми все одно перемогли. Але, як я вже казав, ще нічого не вирішено", — заявив португальський виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться на Альянц Арені 6 травня.