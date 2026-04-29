Ліга чемпіонів

Голкіпер Баварії пропустив усі удари в площину воріт.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр відзначився невдалим виступом у першому матчі півфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (4:5).

Німецький воротар не зміг відбити жодного з п’яти ударів у площину воріт — усі вони завершилися голами. Таким чином, Мануель Ноєр встановив рідкісний антирекорд для стадії плейоф турніру.

Manuel Neuer is having a night to forget against PSG 🤯



5 shots on target against Neuer while conceding all 5 😳 pic.twitter.com/kj31eYF88C — OneFootball (@OneFootball) April 28, 2026

За даними Opta, подібний випадок востаннє траплявся у 2000 році, коли воротар Челсі Ед де Гуй у чвертьфіналі проти Барселони також пропустив п’ять м’ячів без жодного сейву.

Доля путівки до фіналу вирішиться у матчі-відповіді, який відбудеться 6 травня на Альянц Арені.