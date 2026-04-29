Голкіпер Баварії пропустив усі удари в площину воріт.
Мануель Ноєр, getty images
29 квітня 2026, 12:15
Голкіпер Баварії Мануель Ноєр відзначився невдалим виступом у першому матчі півфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (4:5).
Німецький воротар не зміг відбити жодного з п’яти ударів у площину воріт — усі вони завершилися голами. Таким чином, Мануель Ноєр встановив рідкісний антирекорд для стадії плейоф турніру.
За даними Opta, подібний випадок востаннє траплявся у 2000 році, коли воротар Челсі Ед де Гуй у чвертьфіналі проти Барселони також пропустив п’ять м’ячів без жодного сейву.
Доля путівки до фіналу вирішиться у матчі-відповіді, який відбудеться 6 травня на Альянц Арені.