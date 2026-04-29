Ліга чемпіонів

Капітан ПСЖ прокоментував перемогу над Баварією.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні обіграв мюнхенську Баварію у домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Після завершення гри захисник та капітан "червоно-синіх" Маркіньйос прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що всім футбольним уболівальникам сподобався цей матч. Бо для нас, на полі, було справжнім задоволенням грати в цю гру. У дитинстві тільки й мрієш про такий матч. За підсумками сьогоднішнього вечора ми поїдемо до Мюнхена з невеликою перевагою.

Хотілося б, що вона була ще більшою, але Баварія має такий самий менталітет, як і ми, тож було забито багато голів.

Суперники відкрили рахунок, але ми відігрались, потім збільшили свою перевагу, а потім вони знову почали відіграватись. У нас дві команди з менталітетом ніколи не здаватися, завжди тиснути, завжди рухатися вперед. Це був чудовий футбольний матч, і там буде так само, як і завжди.

У нас є невелика перевага, але ми повинні їхати до Мюнхена з правильним настроєм, щоб йти і перемагати.

Хакімі? На полі він сказав, що це були судоми. Я не знаю, чи це його підколінне сухожилля, чи литковий м’яз. Ми матимемо більше інформації найближчими днями", — заявив бразильський виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться на Альянц Арені 6 травня.