Голкіпер Баварії пояснив причини невдачі.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр прокоментував поразку своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (4:5).

“Звичайно, пропустити 5 голів неприємно для будь-якої оборони і будь-якого воротаря. Ви бачили ці голи. Було складно зупинити будь-який із них. Я двічі був дуже близький до того, щоб дотягнутися до м’яча. Але ми справді показали характер і добре повернулися в гру. Ми навіть могли зрівняти рахунок 5:5. Ми знаємо, що наступного тижня граємо вдома, і що все у наших руках. Усе ще можливо”, — сказав Мануель Ноєр.

Матч-відповідь відбудеться 6 травня в Мюнхені на стадіоні Альянц Арена і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Мануель Ноєр повторив рідкісний антирекорд для стадії плейоф турніру.