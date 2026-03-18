Ліга чемпіонів

Англійський захисник поділився емоціями після перемоги над Манчестер Сіті та розповів про адаптацію в Іспанії.

Правий захисник мадридського Реала Трент Александер-Арнольд прокоментував свій переїзд до Ла Ліги після успішного поєдинку проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів. "Вершкові" здолали "містян" у гостях із рахунком 2:1, підтвердивши свою перевагу після розгрому 3:0 у першій зустрічі.

"Я знав, у що вв'язуюся. Зовсім інша культура, інша мова, інший стиль гри. Але в Реалі зробили все, щоб я одразу відчув себе як удома. Тренер вселив у мене впевненість — сподіваюся, продовжу в тому ж дусі", — цитує футболіста BBC.

Трент також зізнався, що перемога над командою Пепа Гвардіоли мала для нього особливе значення через старе суперництво в АПЛ:

"Зараз я показую свою гру. Було приємно здобути перемогу над Манчестер Сіті, який позбавив мене кількох медалей у Ліверпулі. З цим суперником завжди непросто, тож ми пишаємося собою".

Нагадаємо, англієць приєднався до королівського клубу в червні минулого року, перейшовши з Ліверпуля.