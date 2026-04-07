Ліга чемпіонів

Наставник парижан поділився своїми думками перед грою з Ліверпулем.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував майбутній матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"Ми говорили про важливість перемоги над Тулузою, і про важливість виконання поставленого завдання, тому що ми займаємо найкращу позицію у чемпіонаті та підходимо до Ліги чемпіонів у гарному настрої. Це робота тренера: знайти спосіб показати гарну гру. А я завжди хочу демонструвати той самий стиль гри, прагнути грати у футбол та отримувати від цього задоволення.

Ми намагатимемося більше володіти м'ячем, ніж Ліверпуль. Це дуже хороша команда з якісними гравцями та дуже хорошим тренером. Буде складно. У чвертьфіналі, звичайно, особлива дуель, тому що тут всього вісім команд. Коли починаєш звикати до такого рівня, це чудово для команди. Ми хочемо пройти далі і розуміємо, наскільки це складно, але ми мотивовані. Ми хочемо отримати насолоду від гри.

У першій грі буде важливо показати бажання грати у футбол, насолодитися атмосферою та вболівальниками. Для нас та наших вболівальників це найважливіше: викластися на 100%. Яким буде результат? Подивимося. Минулого сезону ми показали одну з найкращих ігор, але програли. Ліверпуль був фаворитом, але ПСЖ вийшов у наступний раунд. На цьому етапі немає фаворита. Важливо контролювати те, що можемо контролювати. Ліверпуль — команда дуже високого рівня, і вважати себе фаворитом — найкращий спосіб зіпсувати все.

Я думаю, що у першому матчі минулого року ми показали дуже високий рівень гри. Те, що ми програли, неймовірно – це суперечить футболу. Я віддав би руку за гру такої ж якості… але не за такий результат! Ми хочемо грати в атакуючий футбол, ми намагаємося перемагати незалежно від суперника, і насамперед насолоджуватися моментом", — наводить слова Енріке прес-служба клубу.

Нагадаємо, перший матч ПСЖ – Ліверпуль відбудеться завтра, 8 квітня, о 22:00.