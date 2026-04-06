Бразильський вінгер підтвердив, що продовжить контракт з мадридським клубом у відповідний час і відчуває довіру президента.

Зірковий вінгер Реала Вінісіус Жуніор напередодні матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії висловився щодо свого майбутнього в мадридському клубі.

"Сподіваюся, я зможу залишитись тут надовго. У мене залишився рік за контрактом, і ми дуже спокійні, бо президент мені довіряє. Ми впевнені в собі, знаємо, чого хочемо, і продовжимо контракт у відповідний час. Я хочу залишитися тут надовго, бо це клуб моєї мрії, і я дуже щасливий", – заявив бразилець.

Поточний контракт Вінісіуса діє до 30 червня 2027 року (за даними Transfermarkt). У сезоні 2025/26 він провів за Реал 44 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів і віддав 13 результативних передач.

Наступний важливий матч для Реала – 7 квітня о 22:00 проти Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.