Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лісабонський Спортінг та лондонський Арсенал.

Руй Боржеш використав із перших хвилин Сімойнша в опорній зоні, тоді як Луїс Суарес повернеться на вістря атаки.

Мікель Артета залучив до стартового складу Раю в рамку воріт, тоді як Саліба та Калафіорі гратимуть у захисті, Субіменді та Райс розташуються в центрі поля, а Мадуеке, Йокерес та Троссар виступатимуть в атаці.

Спортінг: Р. Сілва — Фреснеда, Діоманде, Інасіу, Араухо — Сімойнш, Моріта — Катаму, Трінкан, П. Гонсалвеш — Суарес.

Запасні: Віржинія, Каллаї, Дебаст, Ваяннідіс, Кочорашвілі, Фай, Браганса, Ф. Гонсалвеш, Куарежма, Нел, Мангаш.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор, Субіменді, Райс — Мадуеке, Йокерес, Троссар.

Запасні: Аррісабалага, Ренсон, К. Москера, Жезус, Мартінеллі, Нергор, Гаверц, Льюїс-Скеллі, Доуман, Гарріман-Аннус, Салмон.



Гра Спортінг — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.