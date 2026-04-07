Півзахисник Ліверпуля відповів на критику капітана команди після поразки від Манчестер Сіті та поділився очікуваннями від надважливої битви з ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Напередодні першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти чинного чемпіона, французького Парі Сен-Жермен, зірковий півзахисник Ліверпуля Флоріан Вірц поділився думками щодо поточного стану команди.

В умовах не надто переконливих результатів мерсисайдців у цьому сезоні німецький легіонер закликав підтримати головного тренера Арне Слота та висловив незгоду з нещодавніми коментарями капітана команди Вірджила ван Дейка.

Під час передматчевої пресконференції у вівторок Вірц прокоментував слова ван Дейка про те, що команда нібито здалася під час розгромної поразки від Манчестер Сіті.

"Я не знав, що Вірджил таке сказав. Особисто я не зовсім згоден з цією оцінкою, адже ми намагалися створювати моменти та переламати хід гри. Звичайно, коли час спливає, а ти програєш 0:3 на 80-й хвилині, психологічно важко продовжувати бігти та діяти з тією ж інтенсивністю. Але ми намагалися викластися на повну навіть за такого рахунку", — наголосив футболіст.

Попри всі труднощі на внутрішній арені, Вірц випромінює оптимізм перед важливим єврокубковим поєдинком проти парижан. Він закликав команду зберігати беззаперечну віру в тактичні ідеї Арне Слота та підкреслив, що Ліверпуль досі має неабиякі турнірні цілі на цей сезон і не збирається опускати руки.

Перший чвертьфінальний матч між ПСЖ та Ліверпулем відбудеться вже цієї середи. Для англійського клубу це чи не єдиний шанс врятувати сезон та довести свої амбіції на міжнародній арені.