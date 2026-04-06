Ліга чемпіонів

Реал готується до топ-матчу проти Баварії.

Головний тренер Реал Мадрид Альваро Арбелоа поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА проти Баварія, який відбудеться 7 квітня.

Слова фахівця наводить AS:

"Баварія проводить винятковий сезон. Ми знаємо, який рівень вимог вона поставить нам на полі. Історія наших протистоянь із Баварією завжди особлива. Сантьяго Бернабеу знову переживе велику ніч Ліги чемпіонів. Це дуже добре організована команда, у якої одразу видно її стиль та ігрові схеми.

Вона дуже агресивно діє в обороні, ставлячи суперника у складні ситуації. Усі їхні гравці чудово відпрацьовують позаду, а з м’ячем вони створюють небезпеку на флангах завдяки талановитим футболістам. На мій погляд, це дуже збалансована команда з багатьма сильними сторонами", — зазначив Арбелоа.

Окремо наставник Реала відзначив роботу головного тренера мюнхенців Венсан Компані:

"Компані заслуговує на кожну похвалу, адже він робить неймовірну роботу в Баварії", — додав він.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.