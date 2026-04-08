Французький півзахисник Баварії став першим гравцем у XXI столітті, якому вдалося віддати 25 результативних передач протягом одного сезону.

У першому матчі чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія на виїзді обіграла мадридський Реал із рахунком 2:1. У цій зустрічі атакувальний півзахисник німецького гранда Майкл Олісе відзначився результативною передачею.

Згідно з підрахунками Opta, він став першим французом у XXI столітті, якому вдалося за один сезон зробити 25 асистів. Майкл побив досягнення Франка Рібері, в активі якого було 24 результативні паси.

Матч-відповідь між Баварією та Королівським клубом відбудеться на стадіоні в Мюнхені 15 квітня. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.