Ліга конференцій

Команда Арди Турана закріпилась у зоні плей-оф, але хоче до вісімки найкращих.

Вечір четверга в "зелено-чорних" кольорах Ліги конференцій УЄФА для українських уболівальників продовжувався протистоянням за участі іншого представника нашої країни на міжнародній арені цієї осені, донецького Шахтаря, проти ірландського клубу Шемрок Роверс у Дубліні. Роль команди Арди Турана, зокрема, полягала ще й тому, щоб ми якомога швидше забули про виступ київського Динамо декількома хвилинами раніше початку звітного протистояння.

І таки "гірникам" удалось трохи покращити нам настрій своєю грою на полі новоспеченого володаря чемпіонського титулу та Кубку Ірландії. Принаймні перший тайм Шахтар провів з акцентованої позиції сили та переважав опонентів за всіма показниками. Окрім спроб грати на другому поверсі, певна річ, бо на це, а також на швидкі контратаки, і робили свій акцент підопічні Стівена Бредлі.

Донеччани при цьому ситуацію біля чужих воріт нагнітали поступово й не квапились занадто піднімати оберти в атаці, щоб не наразити себе на проблеми позаду. Але коли вже пішли обігравання суперників один-в-один, то різниця в майстерності виконавців стала наочно помітною. Зрештою, на 23 хвилині стінка Вінісіуса та Криськіва на правому фланзі штрафного завершилась прострілом у центр на Еліаса, який у дотик відправив м’яч у сітку чужих воріт.

Шахтар після цього намагався натиснути на суперників знову й знову, але натомість трохи загрався й ледь не отримав на горіхи. Два вбивчі моменти Макговерна, які прийшли з правого флангу наприкінці першого тайму, допускати було просто не можна, але команда Турана помилялась, і зрештою спочатку нападник хибою повз праву стійку пробачив, а от його другу спробу на дальній довелось вибивати з порожніх воріт Бондарю.

Уникнути подібних моментів у другому таймі — таким був план "гірників" після перерви. Мав би бути. Проте вже після повернення команд на полі ми побачили, як Шемрок Роверс несеться на ворота Фесюна з подвійним завзяттям і, дійсно, можна сказати, що в моментах Гранта та Гілі, коли спочатку Бондар знову підстраховував власного воротаря на лінії, а потім сам Фесюн парирував удар суперника із середньої відстані, де в чому гостям пощастило.

Добре, що вдалось це свавілля біля власних воріт гравцям Турана все ж таки відвести куди-подалі з плином часу й натомість просуватись у власних атаках знову. І навіть другий гол Шахтар забив на 77 хвилині, коли Назарині дали пробити із штрафного з лівого флангу, і потужний удар із рикошетом від стінки полетів повз воротаря суперників.

Намагався донецький колектив одразу й зняти всі питання в цій зустрічі третім голом, і навіть його забив зрештою. Еліас відзначився дублем на завершення подачі кутового з лівого флангу від того-таки Назарини, пробивши на ближній зльоту в дальній кут. Ну, майже відзначився, якби Матвієнко не заважав супернику вибивати відскок від стійки з порожніх воріт, перебуваючи при цьому в офсайді в момент удару. Тож гол таки довелось скасувати. Краще б сам Назарина дальнім пострілом, або вже Невертон п’ятою за кілька миттєвостей до цього забивали свої красиві та легітимні м’ячі.

Бо замість 3:0 на власну користь Шахтар отримав із нічого 1:2, коли проґавив передачу до правого кута воротарського від Берка на Меллі, і цього разу перекидання над головою Фесюна вибивати з порожніх воріт було банально нікому. Утім, можна було б обійтись і без нервів, якби Еліас перед завершенням основного часу пробив би кудись повз воротаря, а не прямо в нього, під час чергового побачення в чужому штрафному. А так — довелось пильнувати за габаритними нападниками супреників.

У наступному турі ірландський Шемрок Роверс зіграє в гостях у ісландського Брейдабліка, тоді як донецький Шахтар поїде до мальтійського Хамрун Спартанс.

Шемрок Роверс — Шахтар 1:2

Голи: Меллі, 87 — Еліас, 23, Назарина, 77



Шемрок Роверс: Макгінті — Клірі, Лопес, Грейс — Грант, Воттс (Грін, 87), Ньюджент (Меллі, 69), Гілі, О’Салліван — Макговерн (М. Нунан, 69), Геффні (Берк, 69).

Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові (Педріньйо Азеведо, 74) — Криськів (Очеретько, 74), Назарина, Ізакі — Лукас (Бондаренко, 74), Еліас (Мейрелліш, 90+3), Невертон (Конопля, 84).Попередження: Лопеш