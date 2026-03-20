Голкіпер гірників пояснив свою помилку на старті поєдинку з польським Лехом, розповів про розмову в роздягальні за рахунку 0:2 та прокоментував суперника по чвертьфіналу.

Донецький Шахтар здобув путівку до чвертьфіналу єврокубків, незважаючи на домашню поразку від познанського Леха з рахунком 1:2 у матчі-відповіді. Завдяки виїзній перемозі (3:1), українська команда пройшла далі за сумою двох зустрічей (4:3).

Воротар Шахтаря Дмитро Різник після фінального свистка визнав, що гра видалася максимально нервовою, проте саме такі протистояння дають команді необхідний досвід. Матч розпочався для донеччан за найгіршим сценарієм — швидкий гол Леха додав інтриги, а сам епізод став наслідком прикрої помилки голкіпера.

"Так, матч вийшов дуже нервовим. Але такі ігри загартовують та готують до найвищого рівня. Добре, що так сьогодні сталося, хоч ми й подарували перший гол... Я підсковзнувся. Вже на рефлексі руки пішли вниз, а нападник пробив над ними. Це футбол, таке трапляється. Головне, що все добре склалося для нас і ми пройшли далі", — розповів Різник.

На перерву команди пішли за рахунку 0:2 на користь польського клубу, що повністю нівелювало перевагу Шахтаря, здобуту в першому матчі. За словами Дмитра, у роздягальні відбулася серйозна розмова, яка допомогла команді зібратися на другу половину зустрічі.

"Побалакали по-чоловічому в роздягальні. І другий тайм, я вважаю, ми зовсім не програли. У нас теж були моменти: у кінцівці ми не реалізували чотири чи п'ять виходів у контратаки — три в одного, три в два. Тому треба попрацювати над завершенням у таких фазах, щоб заздалегідь забезпечувати собі гарний результат", — зазначив голкіпер.

На початку другого тайму Різник врятував команду, парирувавши небезпечний удар ногами, проте сам гравець реагує на цей епізод скромно: "Це моя робота. Просто пощастило, так склалося".

Також голкіпер прокоментував епізод зі скасованим голом суперника через офсайд та блокування воротаря:

Я зовсім не нервував у тому моменті. Гравець мене заблокував — я мав встигати за тим м'ячем, а він заважав, хоча сам не грав. Добре, що тут (у єврокубках) у таких епізодах розбираються, а в нас (в Україні) чомусь ще не знаю...", — зазначив Дмитро

У чвертьфіналі турніру донецький Шахтар зустрінеться з нідерландським АЗ Алкмар.

"Ну добре, будемо грати, що робити", — лаконічно резюмував майбутнє протистояння Дмитро Різник.

АЗ Алкмар у своїй дуелі обіграв чеську Спарту Прагу із загальним рахунком 6:1. Матчі відбудуться 9 та 16 квітня. Перший матч буде "домашнім" для команди Арди Турана.