Інколи треба мати особливий талант для того, щоб перетворити начебто комфортну перевагу в два м’ячі після першої частини двоматчевої дуелі єврокубків на те, чим у підсумку виявився матч-відповідь проти польського Леха для донецького Шахтаря. Команда Арда Турана ще в першому таймі розтринькала свій гандикап, після чого залишалось лише покладатись на воротаря "гірників" Дмитра Різника в другій половині гри, щоб ситуація взагалі не стала фатальною, бо решта ланок побудови донеччан явно недопрацьовували.

Однак зрештою весь той сумбур, яким була сповнена ця гра, завершився саме на користь українського клубу, тож інколи й на нашу вулицю зазирає футбольне свято.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Міському стадіоні Кракова (за 10-бальною шкалою).

Дмитро Різник — 8,0. Чи не єдиний фактор того, що Шахтар узагалі зміг вижити в цій грі й вийти до наступного раунду. Бо цього разу на долю воротаря випали п’ять сейвів та сім ударів у площину загалом, кожен із яких був реальним претендентом на забитий м’яч із боку польських суперників. Учергове Різник доводить свій надзвичайно високий рівень майстерності.

Вінісіус Тобіас — 6,0. Далеко не найгірший матч у виконанні правого захисника донеччан, але й точно не найкращий за всіма компонентами. Про існування лівого флангу атаки Леха ми дізнались хіба що на папері, бо суперники банально нічого не пропонували з тієї зони, а от у контексті атакувальних дій Вінісіус цього разу був максимально обережним.

Алаа Грам (4,0) — Марлон Сантос (6,0) — 5,0. Про те, що проблеми в Шахтаря будуть саме в центрі оборони в цій грі, було відомо заздалегідь, адже уникнути експериментів у цій зоні в Турана банально не було можливості через травму Миколи Матвієнка та дискваліфікацію Валерія Бондаря. Як наслідок, незіграна туніського-бразильська пара оборонців мала зіграватись уже безпосередньо за ходом гри, у якій окремі епізоди в підсумку стали вирішальними.

Системного тиску на захист Шахтаря Лех не чинив, але перший гол донеччани пропустили через те, що Грам банально втратив рівновагу, тоді як у другому таймі навіть за зовнішнім спокоєм Марлона не вдавалось приховати загальну нервовість дій оборони "гірників". У підсумку глядачі не просто так жартують, що тунісець свою найкращу дію в цьому матчі здійснив уже після фінального свистка, коли отримав другу жовту за сутичку з опонентами.

Педріньйо Азеведо — 5,5. Гра в обороні ніколи не була найсильнішим козирем бразильця, але коли його ще й кидають напризволяще партнери проти двох, а інколи — навіть трьох суперників, то це вже занадто. Із іншого боку, особисто Азеведо поступився суперникам у боротьбі один-в-один лише одного разу в цій грі, тоді як за роботою в захисті часу на атаку майже не залишалось.

Олег Очеретько — 5,0. Так само не найкращий матч провів і центральний півзахисник Шахтаря, який звично виконував великий обсяг роботи, проте зачепитись за м’яч не міг у жодній із ролей, які випали на його долю за ходом гри.

Єгор Назарина — 5,5. Трохи краще з боротьбою справи були в опорника донеччан, але команда потребувала ще й якісного просування м’яча вперед, тож Туран зрештою вирішив ризикувати та замінити Назарину на більш атакувального Ізакі за пів години до фінального свистка. Стандарти у виконанні Єгора також були не найвищого ґатунку.

Педріньйо да Сілва — 6,0. Увесь рух м’яча попереду знову залежав від атакувальних здібностей бразильця Шахтаря, але ця гра й для нього виявилась не надто вдалою. Лише пару-трійку цікавих рішень від да Сілви вдалось побачити цього вечора, тоді як решту часу хіба що в пресингу він створював проблеми суперникам.

Аліссон Сантана — 4,0. Один із найгірших гравців на полі цього вечора, у якого майже нічого не виходило під час фірмового дриблінгу, і зрештою заміна, яка сталась на 80 хвилині, напрошувалась набагато раніше. Погана реклама для одного з найбільших проспектів цього складу Шахтаря.

Кауан Еліас — 4,0. Тут узагалі без коментарів, бо неначе примара матчу проти шотландського Абердіна ще в літній кваліфікації опустилась на поле стадіону в Кракові. Такий самий безглуздо привезений пенальті лише свідчить про те, що за понад пів року Еліас так і не засвоїв банальних речей у контексті допомоги команді в очевидних ситуаціях у захисті. Тоді як в атаці, особливо у порівнянні з першою грою, Кауан був просто блідою тінню.

Невертон — 4,5. Усього одна подача за матч від флангового атакувального гравця, але саме вона фактично вивела команду до наступного раунду за надзвичайно несприятливих обставин. Похвалити Невертона при цьому можна хіба що за те, що майже не помилявся під час атакувальних дій, але ті вільні коридори в захисті зразка в другому таймі Турану ще довго будуть снитись у найстрашніших кошмарах. Хоча про проблеми в захисті у бразильського вінгера багато говорили ще за тиждень до цього.

Ізакі Сілва — 6,5. Осідлати бісіклету цього разу в бразильця нагоди не було, але саме момент його появи на полі співпав у часі з чи не найбільш якісним відтинком гри Шахтаря в плані атаки в цьому матчі. Звичайно, Ізакі не міг при цьому залишатись осторонь процесу, відігравши в підсумку одну з важливих ролей як у атаці, так і в захисті. Окрім тієї спроби веселки на останніх секундах, яка ледь не відправила на той світ схвильованого Турана.

Лукас Феррейра, Лассіна Траоре, Егіналду — Туран дотягнув до останнього із масованою ротацією, і оскільки всі ці зміни в підсумку стосувались саме атаки, то ми очікували побачити принаймні якесь покращення від свіжих гравців. А в підсумку в кожного з них був момент у чужому штрафному, після якого в голові було залишалось лише одне питання: "Ну як так можна?!". Це якщо цензурувати та згладжувати більш гострі кути.

