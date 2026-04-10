Ліга конференцій

Голкіпер Шахтаря прокоментував перемогу над АЗ та жартома пояснив свою надійну гру.

Воротар Шахтаря Дмитро Різник поділився емоціями після впевненої перемоги над АЗ Алкмар (3:0) у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій.

Голкіпер відзначив складність підготовки, але підкреслив, що команда впоралася із завданням:

"Налаштовувалися на гру максимально. Зараз можна сказати, що вдало підготувалися, хоча з нашим режимом і переїздами це було важко зробити. Утім наше керівництво все зробило для комфорту, тому здобули такий результат. Тим паче приїхав наш президент, який дуже довго не був на стадіоні, і, сподіваюся, ми його порадували. Зробили маленький крок, але нам ще їхати до Алкмара, тож готуватимемося до наступної гри".

Різник також пояснив, як команда готується до матчів у щільному графіку:

"Ми вже в такому ритмі граємо четвертий або п’ятий рік, тому для нас це звична справа, маємо графік, якого дотримуємося".

Воротар визнав, що у другому таймі йому довелося активно вступати в гру, а також додав жартівливу деталь:

"Попрацював, тому що дружина сказала, що, якщо пропущу, додому не приїжджати. У неї день народження, тож, користуючись нагодою, хочу привітати її. Ретельно готувалися та знали їхні сильні сторони, тому все вдалося в першій грі", — сказав Різник.

