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Football.ua рассказывает о футбольных клубах, которые когда-то считались топ-командами.

Вслед за первой частью материала, предлагаем вновь окунуться в историю футбола. В данной статье мы расскажем о футбольных клубах, которые не выигрывали трофеев в турнирах под эгидой УЕФА, но все равно были сильнейшими клубами Европы.

Ференцварош

Несмотря на то, что Ференцварош ни разу не выигрывал международные турниры под эгидой УЕФА, этот клуб считается одним из сильнейших в Старом Свете в XX веке. По версии IFFHS, будапештцы заняли 13-е место в списке сильнейших клубов Европы прошлого столетия, обогнав киевское Динамо, Рому, Гамбург, гладбахскую Боруссию, Тоттенхэм.

Тем не менее престижные международные трофеи этот клуб все же выигрывал. В 1928-м и 1937-м "фради" становились победителями Кубка Митропы. Этот турнир был самым масштабным клубным турниром на континенте (до появления УЕФА), в котором принимали участия клубы из Чехословакии, Австрии, Венгрии и Югославии. В 1965-м Ференцварош также выигрывал Кубок Ярмарок, который также не находился под эгидой УЕФА, несмотря на тогдашнее уже существование организации, но был неформальным предшественником Кубка УЕФА.

О Ференцвароше можно сказать как об одном из самых невезучих клубов Европы прошлого века. В разные периоды у "фради" были шикарные команды, которые имели честь находиться в одном ряду из сильнейшими коллективами Европы. Подобная история была у киевского Динамо Валерия Лобановского. Только в отличии от "бело-синих", Ференцварош так и не сумел выиграть ни одного трофея под эгидой УЕФА и окончательно войти в историю. Такое же можно сказать и о сборной Венгрии, которая блистала и была одной из самых грозных в мире, но вечно останавливалась в шаге от званий чемпионов Европы и мира.

Выделялся Ференцварош (в "эпоху УЕФА") в период с 1965-го по 1975-й. Именно в этот период за команду выступал Флориан Альберт — единственный венгерский обладатель Золотого мяча (1967). В 1965-м командой последний сезон руководил Йожеф Месарош. "Фради" благодаря победам над Ромой, Атлетик Бильбао, Манчестер Юнайтед и Ювентусом стали победителями Кубка Ярмарок. В следующем сезоне-1965/66 в статусе чемпионов Венгрии подопечные уже Сандора Татры добрались до 1/4 финала Кубка чемпионов, выбив исландский Кеблавик и греческий Панатинаикос, однако не сумели дать отпор миланскому Интеру.

Далее команду возглавил Карой Лакат и в 1968-м "фради" добрались до финала Кубка Ярмарок, оставив не у дел Реал Сарагосу, Ливерпуль Билла Шенкли, Атлетик Бильбао и Болонью. Впрочем, в решающем противостоянии Лидс Юнайтед на один гол оказался сильнее.

В сезоне-1971/72 команда Ференца Чанади имела все шансы "громко" войти в историю. В Европе проходил первый Кубок УЕФА, который стал неформальным приемником Кубка Ярмарок. В 1/32 финала "фради" выбили Фенербахче, далее были греческий Панионис, брауншвейгский Айнтрахт и югославский Железничар. В полуфинале им противостоял английский Вулверхэмптон. После 2:2 в Будапеште, на Молинью венгры проиграли "волкам" 1:2. Вулвз вышли в финал турнира, где уступили своим соотечественникам — Тоттенхэму.

В последний раз, когда "фради" были очень близки к успеху, был сезон-1974/75. Командой руководил бывший игрок клуба Ене Дальноки, который в 1965-м выигрывал с клубом Кубок Митропы. Перед началом сезона лидер команды Флориан Альберт завершил карьеру и казалось на этом фоне у команды нет шансов для дальних "заходов" в еврокубках. В первом раунде Кубка кубков им противостоял Кардифф Сити, который не сумел предоставить команде особых проблем (2:0, 4:1). Далее на повестке был Ливерпуль Боба Пейсли, который в последующие три года выиграет два Кубка чемпионов и один Кубок УЕФА. После 1:1 на Энфилде, в Будапеште команды расписали нулевую ничью и по правилу выездного гола "фради" вышли в четвертьфинал. Там их соперником был еще один громкий коллектив 1970-х - шведский Мальме. Благодаря выездной победе 3:1 и домашней ничьей 1:1, венгры прошли в полуфинал.

За шаг до решающего поединка соперником Ференцвароша была Црвена Звезда, которая в предыдущем раунде выбила мадридский Реал. 2:1 в Будапеште, 2:2 в Белграде и "фради" в финале. Наверняка вы сами прекрасно знаете, кто был соперником венгерской команды в финале на стадионе Сант-Якоб Парк в Базеле. Правильно, Динамо Лобановского. Откровенно говоря, тогда у Ференцвароша шансов не было. Несмотря на симпатичный коллектив и очередное талантливое поколение игроков, противостоять киевлянам им было нереально. Как итог, 0:3 благодаря дублю Владимира Онищенко и голу будущего обладателя Золотого мяча Олега Блохина.



В последующие годы "звезда" Ференцвароша начала тухнуть и о клубе вспоминают все реже. С 1975-го самым высоким достижением "фради" на евроарене стал сезон-1995/96, когда команда заняла третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. Помимо того сезона, Ференцварош еще дважды играл на групповых этапах еврокубков — в Кубке УЕФА-2004/05 и Лиге Европы-2019/20. К слову, ныне команду возглавляет Сергей Ребров, а в составе успешно выступают Игорь Харатин и Александр Зубков.

В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат Венгрии, впервые с 2016-го. Для "фради" это стало 30-й рекордной победой в национальном чемпионате. В 2020 году Реброву удалось завоевать золотые медали во второй раз подряд и вновь выступить в Лиге чемпионов. Правда, в конкурентоспособной борьбе за третью строчку и плей-офф Лиги Европы венгерский гранд уступил киевскому Динамо.

Спарта Прага

История пражской Спарты чем-то похожа на историю Ференцвароша. Несмотря на несколько классных поколений игроков, турниры под эгидой УЕФА им так и не покорились. По той таки версии IFFHS, Спарта оказалась на две строчки ниже Ференцвароша в списке сильнейших клубов XX века — 15 место. Пражский клуб оказался на одну позицию выше киевского Динамо. Спарта становилась первым победителем Кубка Митропы — в 1927-м. После этого "руди" еще дважды выигрывали этот турнир — в 1935-м и 1964-м.

Одной из самых светлых страниц Спарты была середина 1960-х годов, когда в команде блистал Андрей Квашняк. До сих пор множество людей вспоминает те времена, когда на поле выходили Квашняк, Иржи Тихий и Вацлав Машек. В то время стадион Спарты, вмещавший 40 000 зрителей, каждый матч был заполнен до отказа. К слову, все три вышеперечисленных игрока заняли второе место в составе сборной Чехословакии на Чемпионате мира 1962 года в Чили.

В 1964-м команду возглавил Вацлав Ежек. В сезоне-1965/66 Спарта добралась до четвертьфинала Кубка чемпионов. Жертвами "красных" стали швейцарская Лозанна и польский Гурник, однако белградский Партизан все же оказался сильнее чехословацкой команды. Уже через сезон Спарта вновь играла в 1/4 финала Кубка чемпионов. Но вновь данный барьер им преодолеть не удалось. После побед над норвежским Скейдом и Андрлехтом, команда Ежека оказалась слабее мадридского Реала.

В сезоне-1972/73, когда командой уже руководил Тадеуш Краус, "руди" выступали в Кубке кубков. Оставив за спиной такие сильные команды как Стандард, Ференцварош и Шальке, в полуфинале их выбил Милан, ставший победителем турнира. В 1982-м в клуб вернулся эпохальный тренер Вацлав Ежек. И не подвел. В Кубке УЕФА-1983/84 в 1/32 финала Спарта оказалась сильнее мадридского Реала, а на следующей стадии противопоставить ничего не смог польский Видзев. В 1/8 финала "руди" выбили Уотфорд, но в четвертьфинале после домашней победы 1:0 над Хайдуком, они потерпели выездное поражение 0:2. В сезоне-1984/85 команду тренировал Владимир Таборский и клуб в статусе чемпиона Чехословакии выступал в Кубке чемпионов. В 1/16 финала была выбита норвежская Волеренга, а в 1/8 датский Люнгбю. В четвертьфинале их выбил Ювентус, который спустя два месяца стал сильнейшим в Европе.

До распада Чехословакии в 1992-м, Спарта еще дважды громко о себе заявляла на евроарене. В сезоне-1991/92 в последнем в истории Кубке чемпионов, "руди" в 1/16 финала выбили шотландский Рейнджерс, а затем французский Марсель, который через год стал победителем Лиги чемпионов. Далее пражане попали в одну группу к киевскому Динамо, лиссабонской Бенфике и Барселоне. В следующий раунд выходил лишь победитель квартета — в финал. Перед заключительным туром у Спарты и Барселоны было по 6 очков, однако чехословацкий коллектив имел лучшую статистику в очных поединках. Для выхода в финал им достаточно было сыграть не хуже каталонцев. Барса выиграла дома у Бенфики (2:1), а Спарта гостила в Киеве.

На НСК Олимпийском за матчем наблюдало 5 тыс зрителей. К 83-й минуте счет был 0:0 и пражане шли вперед, так как знали результат параллельного матча. Однако, на роковой для Спарты 83-й минуте Олег Саленко вывел "бело-синих" вперед и после этого "руди" так и не сумели забить ни единого гола. В итоге Барселона вышла в финал Кубка чемпионов и стала сильнейшей в Европе.



В следующем сезоне пражане добрались до 1/4 финала Кубка кубков, вылетев от блестящей на те времена Пармы. В сезоне-1997/98 уже чешский клуб занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, а в кампании-2015/16 Спарта добралась до четвертьфинала Лиги Европы.

Спарта является самым титулованным клубом Чехословакии (21 титул) и Чехии (12 титулов). Тем не менее, в последний раз золотые медали во внутреннем первенстве "руди" брали в 2014 году.

Рапид Вена

Рапид является самым титулованным клубом Австрии — 32 чемпионства в период с 1912-го. По версии IFFHS венский клуб занимает 22-е место среди сильнейших в прошлом веке. Клуб не выигрывал трофеев в турнирах под эгидой УЕФА, однако становился победителем Кубка Митропы в 1930-м и 1951-м. Если говорить о Рапиде прошлого века, то первой ассоциацией для болельщиков со стажем является эпохальный Эрнст Хаппель, который вошел в историю футбола и в качестве игрока (бронзовый призер чемпионата мира-1954 со сборной Австрии) и в качестве тренера (дважды победитель Кубка чемпионов (Фейеноорд, Гамбург) и финалист чемпионата мира-1978 с Нидерландами).

За Рапид Хаппель играл с 1938-го по 1959-й с небольшим перерывом выступлений за парижский Расинг (1955-56). Однако, именно без Хаппеля Рапид дошел до 1/4 финала первого в истории Кубка чемпионов в 1956-м. В сезоне-1960/61 "зелено-белые" достигли самого высокого показателя в Кубке чемпионов. В первом раунде свержен был Бешикташ, затем в трехматчевом противостоянии был выбит немецкий Висмут Ауэ. В 1/4 финала Рапид оказался сильнее Мальме, но в полуфинале Бенфика выбила австрийцев и позже стала первой командой в Европе, кто выиграл турнир после пятилетней стартовой гегемонии мадридского Реала.

В сезоне-1966/67 Рапид добрался до четвертьфинала Кубка кубков, выбив Галатасарай и московский Спартак, но оказался слабее будущего триумфатора турнира мюнхенской Баварии. Через один сезон "зелено-белые" под руководством Карла Деккера были сильнее Русенборга и мадридского Реала в Кубке чемпионов. Но в 1/4 финала после поражения 0:3 на Олд Траффорд от Манчестер Юнайтед Мэтта Басби, Рапид не сумел отыграть дефицит в Вене (0:0) и закончил выступления в турнире.

Новая великая эпоха клуба начала зарождаться в 1979-м с приходом тренера Вальтера Скочика, который проработал три года на своем посту и создал прекрасный фундамент для своих последователей. В 1982-м команду возглавил хорват Отто Барич. В первом сезоне "зелено-белые" взяли чемпионство в Австрии, но в Кубке чемпионов добрались лишь до 1/8 финала. Через год Рапид остановился на 1/4 финала Кубка чемпионов, уступив Данди Юнайтед. Следующий сезон стал более успешным для клуба. Команда выиграла Кубок Австрии, но проиграла чемпионство. Однако, на евроарене показала впечатляющие результаты.

В 1/16 финала Рапид не оставил шансов Бешикташу (4:1, 1:1). В 1/8 финала их соперником стал Селтик. В Вене победу одержали австрийцы — 3:1. В Глазго "кельты" выигрывали 3:0 и должны были выходить в следующий раунд, но за 14 минут до конца матч был остановлен. Игроки Рапида стали протестовать из-за того, что местные болельщики стали швырять бутылки на футбольное поле, одна из которых попала в защитника Рудольфа Вайнхофера (хотя позже благодаря повторам было видно, что австриец явно симулировал). УЕФА аннулировал счет матча и был назначен повторный ответный матч, который начинался с преимущества Рапида (3:1 в Вене). Матч был сыгран на Олд Траффорд, где австрийцы добыли победу 1:0 и вышли в четвертьфинал. В следующем раунде их ожидало дрезденское Динамо. В ГДР победу добыли хозяева 3:0, но в австрийской столице Рапид вынес динамовцев со счетом 5:0.

В полуфинале "зелено-белым" предстояло встретиться с еще одним Динамо — московским. И в этом противостоянии Рапид оказался сильнее (3:1, 1:1). В финале Кубка кубков австрийцы встретились с Эвертоном в Роттердаме. Команда Ховарда Кендалла оказалась сильнее (3:1) и Рапиду вновь не удалось триумфовать. В следующем сезоне венский клуб остановился в 1/4 финала Кубка кубков, выбыв от киевского Динамо, которое стало во второй раз в своей истории обладателем данного трофея.

Десять лет спустя, в финале этого же турнира Рапид вновь оказался слабее своего оппонента, уступив Пари Сен-Жермен в Брюсселе (0:1).



После этого рассказы о Рапиде заканчиваются. В новой истории "зелено-белые" не могут похвастаться даже успехами на внутренней арене. В последний раз Рапид выигрывал чемпионат Австрии в 2008-м, а национальный кубок в далеком 1995-м.

Вадим Адаменко, Football.ua