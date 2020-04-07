Уже скоро мы узнаем имя победителя первого турнира от нашей редакции.
Первый киберспортивный турнир от Football.ua, FIFA20 PS4, подходит к концу. В среду мы узнаем имя победителя.
Football.ua проведет видео онлайн-трансляцию матчей, начиная с полуфиналов. Также за матчами вы сможете наблюдать в этой статье с 19:45 по киевскому времени.
1/2 финала Football.ua PS4 Лига чемпионов
Алексей «Pobedun» Сорокин – Тарас tarasiy_ua Мазур
Александр «AlexSanini» Санин – Андрей «white_boy1927» Сергиенко
Начало обеих полуфиналов намечено на 20.00.
Полуфиналы, матч за третье место и финал будут сыграны 8 апреля:
20:00 – старт полуфиналов
Напомним, что для дополнительного стимула в выборе разных по силе команд, донецкий Шахтер пообещал участнику, выигравшему турнир Шахтером, подарить футболку с автографами футболистов!
Связь с соперником можно установить, найдя в документе
Основные выкладки из регламента:
— обычный режим игры по сети, не Ultimate Team,
— длительность тайма: 6 минут,
— скорость игры: нормальная,
— составы: online.
Полуфиналы и финал будут длиться до 2 побед одного из соперников.
Выбор команд на этом этапе не ограничен.
Всем удачи!