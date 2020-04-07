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Уже скоро мы узнаем имя победителя первого турнира от нашей редакции.

Первый киберспортивный турнир от Football.ua, FIFA20 PS4, подходит к концу. В среду мы узнаем имя победителя.

Football.ua проведет видео онлайн-трансляцию матчей, начиная с полуфиналов. Также за матчами вы сможете наблюдать в этой статье с 19:45 по киевскому времени.

1/2 финала Football.ua PS4 Лига чемпионов

Алексей «Pobedun» Сорокин – Тарас tarasiy_ua Мазур

Александр «AlexSanini» Санин – Андрей «white_boy1927» Сергиенко

Начало обеих полуфиналов намечено на 20.00.

Полуфиналы, матч за третье место и финал будут сыграны 8 апреля:

20:00 – старт полуфиналов

Напомним, что для дополнительного стимула в выборе разных по силе команд, донецкий Шахтер пообещал участнику, выигравшему турнир Шахтером, подарить футболку с автографами футболистов!

Связь с соперником можно установить, найдя в документе

Основные выкладки из регламента:



— обычный режим игры по сети, не Ultimate Team,

— длительность тайма: 6 минут,

— скорость игры: нормальная,

— составы: online.

Полуфиналы и финал будут длиться до 2 побед одного из соперников.

Выбор команд на этом этапе не ограничен.

Всем удачи!