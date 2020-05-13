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В період, коли гравці більше часу проводять вдома, NIVEA MEN створює подію, в якій всі бажаючі можуть спробувати свої сили — турнір NIVEA MEN Cyber League: Loot Box Edition.

NIVEA MEN запускає турнір з FIFA 20. В ньому усі учасники мають нагоду позмагатися за реальні LootBoxes (подарунки від організатора NIVEA MEN). Окрім цього кожен може весело провести час на карантині.

В турнірі також прийматимуть участь чотири зірки кіберспорту V1lat, Ruha, Bafik і Польский школьник. Кожен з них стане капітаном та отримає в свою команду по 8 гравців. Команди будуть змагатися між собою, набираючи бали, які повинні допомогти кожному з капітанів на фінальному етапі. Під час фіналу і перед фінальним днем буде фановий стрім, де капітани гратимуть між собою та виконуватимуть челенджі в FIFA 20, розігруючи призи.

NIVEA MEN створює приємний прецедент, розігруючи реальні Loot Box, які донині існували лише в віртуальній реальності. Приймаючи участь в NIVEA MEN CYBER LEAGUE: Loot Box Edition, у вас є нагода отримати реальні Loot Boxes, потрапивши до команди одного з чотирьох капітанів.

Кожен Loot Box містить п’ять подарунків різної рідкості: common, rare, immortal та legendary. В кожному Loot box знаходиться як мінімум один предмет тієї ж категорії що і бокс, а також 4 випадкових предмета.

Володарі 1 місця отримають Legendary edition, в якому гарантовано знаходиться 1 Legendary подарунок + 4 випадкових.

Володарі 2 місця отримають Immortal edition, до якого гарантовано входить відповідно 1 Immortal подарунок + 4 інших випадкових подарунків.

Команди, які займуть 3 та 4 місця стануть володарями Rare edition, в якому знаходиться 1 Rare подарунок і 4 випадкових.

На турнірі передбачено 3 етапи:

1-й етап – це відбіркові ігри. Всі гравці, які зареєструються на участь у турнірі, будуть розподілені на 4 групи. По 8 найкращих гравців кожної з груп вийдуть в другий етап.

2-й етап – це команді змагання. Кожен капітан отримає в свою команду по 8 гравців. На другому етапі команди будуть змагатися між собою, заробляючи рейтингові бали для команди. Бали будуть накопичуватися до 3-го етапу.

3-й етап – це фінал! В фіналі капітан кожної з команд змагатиметься з іншими капітанами. Здобуті на другому етапі бали конвертуються у бусти, які збільшують шанси капітана і його команди на перемогу в турнірі.

Переможцем стане команда, яка набере найбільшу кількість балів.

Реєстрація здійснюється до 14 травня включно на сайті організатора турніру (http://www.niveamencyber.com.ua). Відбіркові матчі почнуться 11 травня і будуть проходити 4 дні.

Відзначимо, що NIVEA MEN спільно з УПЛ і EA Sports в 2019 році вже проводили перший національний турнір з FIFA20, завдяки якому Україна увійшла до складу світових кіберліг EA Sports, а українські кіберфутболісти отримали можливість змагатися на міжнародній кіберарені.

У фіналі першого турніру вісім кращих кіберфутболістов країни представляли команди УПЛ: Динамо, Карпати, Ворсклу, Маріуполь, Дніпро-1, Олександрію, Колос і Десну. Переможцем турніру став Денис "Flewless_phoenix" Євтушик, кібергравець Олександрії.

NIVEA MEN. Ти. Команда. Бокс! NIVEA MEN запускает турнир для всех желающих по FIFA 20, в котором будут разыграны реальные Loot boxes

В период, когда игроки больше времени проводят дома, NIVEA MEN создает событие, в котором все желающие могут попробовать свои силы – турнир NIVEA MEN Cyber League: Loot Box Edition.

NIVEA MEN запускает турнир по FIFA 20. В нем все участники имеют возможность побороться за реальные LootBoxes (подарки от организатора NIVEA MEN). Кроме этого, каждый может весело провести время на карантине.

В турнире также будут принимать участие четыре звезды киберспорта V1lat, Ruha, Bafik і Польский школьник. Каждый из них станет капитаном и получит в свою команду по 8 игроков. Команды будут соревноваться между собой, набирая баллы, которые должны будут помочь каждому из капитанов на финальном этапе. Во время финала и перед финальным днем будет фановый стрим, где капитаны будут играть между собой и выполнять челенджи в FIFA 20, разыгрывая призы.

NIVEA MEN создает приятный прецедент, разыгрывая реальные Loot Box, которые раньше существовали лишь в виртуальной реальности. Принимая участие в NIVEA MEN CYBER LEAGUE: Loot Box Edition, у вас есть шанс получить реальные Loot Boxes, попав в команду одного из четырех капитанов.

Каждый Loot Box имеет в себе пять подарков разной редкости: common, rare, immortal и legendary. В каждом Loot box находится как минимум один предмет той же категории, что и бокс, а также 4 случайных предмета.

Обладатели 1 места получат Legendary edition, в котором гарантировано находится 1 Legendary подарок + 4 случайных.

Обладатели 2 места получат Immortal edition, в который гарантировано входит соответственно 1 Immortal подарок + 4 других случайных подарков.

Команды, которые займут 3 и 4 места станут обладателями Rare edition, в котором находится 1 Rare подарок и 4 случайных.

На турнире предусмотрено 3 этапа:

1-й этап – это отборочные игры. Все игроки, которые зарегистрируются на участие в турнире, будут распределены на 4 группы. По 8 лучших игроков каждой из групп выйдут во второй этап.

2-й этап – это командные соревнования. Каждый капитан получит в свою команду по 8 игроков. На втором этапе команды будут соревноваться между собой, зарабатывая рейтинговые баллы для команды. Баллы будут накапливаться до 3-го этапа.

3-й этап – это финал! В финале капитан каждой из команд будет соревноваться с другими капитанами. Добытые на втором этапе баллы конвертируются в бусты, которые увеличивают шансы капитана и его команды на победу в турнире.

Победителем станет команда, которая наберет больше всех баллов.

Регистрация осуществляется до 14 мая включительно на сайте организатора турнира (http://www.niveamencyber.com.ua). Отборочные матчи начнутся 11 мая и будут проходить 4 дня.

Отметим, что NIVEA MEN совместно с УПЛ и EA Sports в 2019 году уже делали первый национальный турнир по FIFA20, благодаря которому Украина вошла в состав мировых киберлиг EA Sports, а украинские киберфутболисты получили возможность соревноваться на международной киберарене.

В финале первого турнира восемь лучших киберфутболистов страны представляли команды УПЛ: Динамо, Карпаты, Ворсклу, Мариуполь, Днепр-1, Александрию, Колос и Десну. Победителем турнира стал Денис "Flewless_phoenix" Евтушик, киберигрок Александрии.

NIVEA MEN. Ты. Команда. Бокс!