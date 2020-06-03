Легендарный гол бразильца навсегда вошел в историю игры.
Легендарный гол Роберто Карлоса, Getty Images
03 июня 2020, 13:59
3 июня 1997 года в Лионе на Стад де Жерлан проходил стартовый поединок товарищеского турнира во Франции, в котором принимали участие сборные Франции, Англии, Бразилии и Италии.
В дебютном матче соревнования хозяева турнира принимали бразильцев. На 21-й минуте игры гости заработали штрафной удар на расстоянии 35 метров от ворот. К мячу подошел Роберто Карлос.
"Честно говоря, я до сих пор не понимаю, как удалось забить таким образом. Это был красивый гол, но я много работал над этим на тренировках. Определенно, этот гол — особенный для меня", — заявлял спустя много лет Роберто Карлос.
К слову, на 55-й минуте матча сборная Франции счет сравняла, благодаря голу Марка Келлера, а поединок завершился вничью 1:1. Победителем того турнира стала сборная Англии. На втором месте оказались "пентакампеоны", на третьем — хозяева французы, а итальянцы завершили соревнование на последнем месте.