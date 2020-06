3 июня 1997 года в Лионе на Стад де Жерлан проходил стартовый поединок товарищеского турнира во Франции, в котором принимали участие сборные Франции, Англии, Бразилии и Италии.

В дебютном матче соревнования хозяева турнира принимали бразильцев. На 21-й минуте игры гости заработали штрафной удар на расстоянии 35 метров от ворот. К мячу подошел Роберто Карлос.

"Честно говоря, я до сих пор не понимаю, как удалось забить таким образом. Это был красивый гол, но я много работал над этим на тренировках. Определенно, этот гол — особенный для меня", — заявлял спустя много лет Роберто Карлос.

