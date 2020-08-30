Другое

Бывший полузащитник Динамо Милош Нинкович добыл очередной титул в Австралии.

Сидней в сезоне-2019/20 оформил "золотой дубль", выиграв и регулярный чемпионат (на 6 очков опередив Мельбурн Сити), и обыграв того же соперника в финале плей-офф.

Лидер Сиднея Милош Нинкович мог принести победу своей команде в основное время матча, но, оказавшись с глазу на глаз с вратарем, не сумел его переиграть. В итоге чемпион дожал своего соперника, входящего в City Football Group, в дополнительное время.

Теперь в послужном списке Нинковича три победы в регулярном чемпионате Австралии и столько же — в финалах плей-офф.

Напомним, что выступая за Динамо, Милош дважды выигрывал чемпионат, трижды — Кубок и четырежды — Суперкубок Украины.