Сидней в сезоне-2019/20 оформил "золотой дубль", выиграв и регулярный чемпионат (на 6 очков опередив Мельбурн Сити), и обыграв того же соперника в финале плей-офф.

Лидер Сиднея Милош Нинкович мог принести победу своей команде в основное время матча, но, оказавшись с глазу на глаз с вратарем, не сумел его переиграть. В итоге чемпион дожал своего соперника, входящего в City Football Group, в дополнительное время.

