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Нинішній керманич Аль-Хіляля є планом Б на випадок невдачі з Карло Анчелотті.

Бразильська конфедерація футболу (CBF) веде переговори з головним тренером Аль-Хіляля (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія) Жорже Жезушем, передає портал ge.globo.

У CBF продовжують пошуки заміни Дорівалу Жуніору, який працює зі збірною Бразилії зараз. Фаворитом на посаду керманича "зелено-жовтих" є нинішній головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті, але бразильці вже підготували план Б на випадок невдачі в призначенні легендарного італійського спеціаліста.

Деякі з членів керівництва CBF підтримують кандидатуру Жорже Жезуша, зокрема через те що 70-річний португалець уже знайомий із реаліями бразильського футболу. Він очолював Фламенго протягом року (2019-2020) й привів клуб до п'яти трофеїв, серед яких Копа Лібертадорес і чемпіонат країни.

Окрім того, Анчелотті готовий розглянути пропозицію збірної Бразилії уже після Клубного чемпіонату світу, тоді як для Жезуша відмова від участі в ньому з Аль-Хілялем нібито не є проблемою.

Нагадаємо, оновлений турнір проходитиме з 15 червня по 13 липня. Наступні матчі збірної Бразилії у відборі чемпіонату світу-2026 відбудуться 5 (Еквадор) і 10 (Парагвай) червня.