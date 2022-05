Позаду залишилися запальні протистояння півфінальної стадії Ліги чемпіонів УЄФА між Манчестер Сіті та Реалом і Ліверпулем та Вільярреалом відповідно, після чого ми вже знаємо, хто зіграє у вирішальній битві за трофей.

Підбиваючи підсумки попереднього раунду, організатори турніру вирішили визначити четвірку найкращих пострілів серед 18 загальних влучних ударів, що їх завдали гравці за чотири зіграні зустрічі.

До переліку номінантів увійшли:

– Вінісіус Жуніор (Реал) / другий гол у ворота Манчестер Сіті в першому матчі (3:4);

– Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) / четвертий гол у ворота Реалу в першому матчі (3:4);

– Франсіс Коклен (Вільярреал) / другий гол у ворота Ліверпуля в матчі-відповіді (2:3);

– Родріго Гоес (Реал) / другий гол у ворота Манчестер Сіті в матчі-відповіді (3:1).

Who scored the best semi-final goal? ⚽️🤔#UCLGOTW | @Heineken | #UCL