У рамках 26 раунду чемпіонату Чилі лідер таблиці Коло-Коло вдома прийматиме Універсідад Католіка.

Перед грою керівництво Коло-Коло вирішило провести відкрите для вболівальників тренування команди.

На трибунах місця для усіх бажаючих фанатів було замало, тому деякі сіли на конструкції позаду трибуни.

Від стрибків фанатів ця конструкція впала, що спричинило і падіння багатьох людей.

Стадіон Монументаль Давід Арельяно був збудований ще у 1975 році, тому, логічно, що від такого навантаження конструкція, яка стоїть вже 47 років, не витримала.

