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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 8 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 8 березня:

Мюнхенська Баварія вдруге здолала французький Парі Сен-Жермен на власному шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Італійський Мілан слідом за цим утримав потрібний результат у грі проти лондонського Тоттенгема, і також долучився до учасників наступного раунду.

Процесуальне порушення може повернути туринському Ювентусу відібрані раніше 15 очок у поточному розіграші Серії A.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.