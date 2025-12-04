Завершилася 1379 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Зеленський заявив, що українські перемовники продовжать обговорення мирного плану з представниками Трампа у США. За словами президента, відповідні зустрічі вже готуються.

🔸 Народні депутати 257 голосами ухвалили законопроєкт про державний бюджет на 2026 рік. Як розповіла премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, ключові пріоритети бюджету — оборона, безпека і соціальна стійкість.

🔸 Морські піхотинці, які обороняють Мирноград, описали ситуацію довкола міста як повне оточення.

🔸 У Румунії заявили про знищення Sea Baby. Однак СБУ запевнило, що всі дрони, які залучені до операцій у Чорному морі, продовжують виконувати бойові завдання.

🔸 Європейський Союз назавжди припинить імпорт російського газу й рухатиметься до поступової відмови від російської нафти.

🔸 Київський апеляційний суд звільнив з-під варти посадовця НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого разом із батьком підозрюють у пособництві росії. Слідство також перевіряє можливі контакти посадовця з російськими спецслужбами.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 158 бойових зіткнень.
 
Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3409 дронів-камікадзе та здійснили 3447 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
 
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Від початку доби противник здійснив 162 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
 
На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак ворога в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне, Приліпка та в напрямку Колодязного, Кутьківки, ще два боєзіткнення наразі тривають.
 
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в районах Піщаного та Петропавлівки.
 
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Надія, Дерилове, Греківка, Новоєгорівка, Зарічне, Мирне та в напрямку населеного пункту Ставки. На даний час точиться два боєзіткнення.
 
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська. Один бій ще триває.
 
На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником в районі Часового Яру.
 
На Костянтинівському напрямку росіяни 29 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського. На даний час триває одне боєзіткнення.
 
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 36 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного.
 
Сьогодні на цьому напрямку українські воїни вже знешкодили 78 окупантів, із них 48 – безповоротно. Знищено 13 безпілотних літальних апаратів, три наземних роботизованих коплекси, шість засобів зв’язку, один мотоцикл, дві одиниці спеціальної техніки, шість засобів радіоелектронної боротьби, також пошкоджено артилерійську систему, автомобіль, окрім цього уражено 16 укриттів ворожої піхоти.
 
На Олександрівському напрямку ворог 14 разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Олександроград, Рибне, Красногірське, Вишневе та Привільне.
 
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 12 боєзіткнень у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в бік Прилук, Добропілля й Варварівки.
 
На Оріхівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
 
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три спроби окупантів просунутись в районі Антонівського мосту.
 
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – регулярні доповіді нашої команди по роботі з партнерами. Сьогодні в Брюсселі – міністр закордонних справ України, також секретар РНБО й начальник Генерального штабу. На всіх рівнях ми працюємо, щоб була підтримка – і оборонна, і дипломатична, і підтримка нашої стійкості. Андрій Сибіга сьогодні представляв нашу державу у форматі Ради Україна – НАТО. Рустем Умєров та Андрій Гнатов спілкувалися з безпековими командами європейських лідерів. Найголовніше – це дієва участь Європи в нашому захисті, також у гарантуванні безпеки після цієї війни. Активність максимальна, щоб війну завершити. І з нашої сторони – від Української держави – не буде жодних перепон і зволікань. Ми абсолютно конструктивні, дуже швидкі в роботі з партнерами, і всі це відзначають, американська сторона також.

Готуємо зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов і всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками Президента Трампа. Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин – особисті зустрічі чи телефонні розмови, – є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною. Все зараз відбувається доволі результативно – на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир.

Також продовжу на своєму рівні спілкування з лідерами, фактично кожен день координація, обмін ідеями, домовленості, як говорити з іншими лідерами й що може дати більше безпеки. Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на росію. Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир.

Важливо також, що є конструктивна внутрішня робота в Україні. Я дякую парламентарям за голосування за державний бюджет на наступний рік. Це гарантує, що фінансову роботу ми забезпечимо. Уряд України добре працює і з нашими партнерами, щоб покрити дефіцити. Є розуміння, як це буде зроблено.

Продовжуємо політику також і повної реорганізації та очищення в енергетичному та оборонному секторах. Говорив сьогодні детально з Прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, я дякую, що всі процеси відбуваються швидко, у тому числі перезавантаження наглядових рад в енергетичних компаніях. Міністр оборони України Денис Шмигаль оперативно забезпечить перезавантаження наглядових рад оборонних підприємств.

Консультуємось також і по парламентській роботі – сьогодні детально говорив із керівником фракції більшості та іншими представниками Верховної Ради України щодо закону про бюджет. Ключові речі дотримані. Дякую. Зокрема, усе, що стосується підвищення зарплат учителям у наступному році. Забезпечені також необхідні програми підтримки людей, у тому числі програма медичних чекапів – перевірка здоров’я для всіх, хто досяг 40-річного віку. Кошти на таку перевірку дає держава, це хороша можливість запобігти багатьом проблемам зі здоров’ям. Я прошу уряд детально роз’яснювати людям, як скористатися цією програмою чекапів.

Сьогодні Прем’єр-міністерка доповіла мені також по програмі зимової підтримки – вже майже 15 мільйонів українців у програмі, майже 3 мільйони заявок – на дітей. Це точно доводить, що програма вчасна й дійсно потрібна людям. Людей треба підтримувати. Кошти на цю програму й на всі інші програми підтримки будуть у повному обсязі. Тривають виплати і для тих, хто оформив заявку на зимову підтримку через Дію, і для тих, хто оформив заявку через Укрпошту.

Ще кілька речей.

Є рішення партнерів про закупівлі зброї в Америці – програму PURL. Сьогодні Норвегія заявила про новий внесок у PURL – дякую. Також Люксембург. Канада збільшить внесок. Знаємо про внесок Польщі. Напередодні ще було рішення Нідерландів. Будуть і перші внески від країн поза НАТО. Всім хочу подякувати особисто. Очікую доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL.

Це особливе завдання для української дипломатії – тримати темп в оборонних програмах та проєктах з Америкою та іншими партнерами. Дипломатичний темп багато в чому визначає силу нашої оборони від російських окупантів і можливості наших активних кроків, нашої далекобійності, нашого захисту від російських ударів.

Сусідство з росією за будь-яких обставин є небезпекою. Але сила України – в єдності зі світом та в нашій власній спроможності визначати порядок денний. Дякую всім, хто працює заради нашої держави, заради наших людей, дякую кожному нашому воїну.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!